Agrigento? Ultima per servizi, prima per pressione fiscale: lo studio della Cna

Le tasse per le imprese? Più alte ad Agrigento, più basse nei capoluoghi dove paradossalmente sono migliori i servizi ed è migliore la qualità della vita come Bolzano, Trento e Gorizia.

E' la fotografia scattata dall'osservatorio Cna nel suo rapporto 2023 dal titolo 'Comune che vai fisco che trovi'. Così se a Bolzano la tassazione è di solo il 46,7%, sei punti sotto la media nazionale, in capoluoghi come Agrigento, Vercelli e Biella, ultime in classifica, em 56,9% e il 58%.

A pesare maggiormente l'elevato ammontare di tassazione degli immobili produttivi ai fini Imu, la cui incidenza sulla percentuale è superiore in media all'1,06% della tassazione complessiva dovuta sia per gli immobili accatastati come C3 che come C1. Tra le principali città troviao Roma in 83esima posizione con il 53,4%, Milano 24esima con il 51,3%.