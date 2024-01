Aica alla ricerca di esperti per le commissioni aggiudicatrici delle gare: ecco come candidarsi

Aica ha ufficialmente avviato le procedure per costituire un albo di esperti per la nomina a componente delle commissioni aggiudicatrici delle gare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sul sito istituzionale dell’azienda è già stato pubblicato un avviso rivolto ai professionisti la cui attività è assoggettata, o meno, all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; ai dipendenti di amministrazioni e di enti pubblici territoriali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni e consorzi, costituiti da detti soggetti, e ai professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

L’Albo sarà articolato in due sezioni: esperti in materie giuridiche ed esperti tecnici. Sezione, quest’ultima, che, a sua volta, è suddivisa nelle sottosezioni relative ai lavori e ai servizi e forniture.

I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della commissione giudicatrice dovranno prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del lavoro o servizio contenute nel capitolato e relativi allegati e delle offerte pervenute. Dovranno anche procedere alla valutazione amministrativa e tecnica delle offerte ammesse secondo gli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio ed occuparsi, in seduta pubblica, dell’apertura delle offerte economiche redigendo la graduatoria finale dei concorrenti. Forniranno inoltre supporto al RUP, qualora necessario, per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.