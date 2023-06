A29 Energy Service Company alla ricerca di personale

A29 Energy Service Company (Esco.), società di servizi energetici certificata "Uni Cei11352" operante nel settore delle Energie Rinnovabili e dell’Efficientamento Energetico, è alla ricerca di figure professionali da inserire in alcune specifiche divisioni, per ampliamento del proprio organico

- Divisione Tecnica

- Divisione Commerciale

- Divisione Amministrativa

Per l’area dedicata all’ampliamento rete commerciale, si ricerca:

1) Agente di commercio/ Consulente (operante nelle seguenti zone: Lazio e Sud Italia)

2) Area Manager (operante nella zona Palermo, Sicilia Orientale, Calabria e Sardegna)

3) Tecnico commerciale con esperienza nel settore B2B (Su tutto il territorio nazionale);

Attività

I candidati, lavorando in team con i responsabili, si occuperanno in autonomia della gestione e sviluppo della propria area assegnata o in via di assegnazione

Mansioni e responsabilità:

• Conoscenza e competenze tecnico applicative;

• Competenze di gestione delle relazioni commerciali;

• Conoscenza del mercato B2B (valevole per la mansione da ricoprire come Tecnico commerciale B2B);

• Conoscenza e formazione settore rinnovabili;

• Gestione diretta dei clienti attivi

• Ricerca e sviluppo nuovi cluster di clienti e mercati in relazione ai nuovi progetti

• Consulenza tecnica sui prodotti/servizi

• Esaminare i documenti tecnici dei progetti assegnati

• Capacità di interfacciarsi con l’ufficio tecnico

• Capacità di supervisionare l’avanzamento della commessa

• Sviluppo, supervisione e gestione rete vendita

• Analisi mercato assegnato

• Creazione reportistica commerciali

• Gestione rete vendita

• Analisi marginalità prodotto

Ecco tutti i requisiti richiesti:

Laurea in ingegneria o diploma tecnico o equipollente

Caratteristiche:

Dinamicità;

Disponibilità a trasferta;

Proattività nella risoluzione di problematiche

Retribuzione e inquadramento:

• Retribuzione di sicuro interesse e commisurata in base all’esperienza maturata

L’azienda ricerca anche un tecnico geometra

Il/La candidato/a, lavorando in team con i responsabili, si occuperà in autonomia delle seguenti task.

Mansioni e responsabilità:

• Supportare la progettazione impiantistica con particolare focus verso l’efficientamento energetico;

• Gestione progetti;

• Pratiche di gestione incentivi statali sul portale GSE;

• Comunicazioni con enti pubblici per gestione pratiche

Requisiti richiesti:

• Diploma Tecnico di Geometra o affini;

• Microsoft Office Suite;

• Conoscenza Autocad 2D e programmi legati al progetto energetico e/o simili;

• Preferibile esperienza nella mansione descritta;

• Ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team.

Caratteristiche:

Dinamicità;

Sede di lavoro: Mazara del Vallo;

Proattività nella risoluzione di problematiche.

Scopri quale mansione potresti ricoprire e invia la tua candidatura a marketing@a29srl.it. Il nostro annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.