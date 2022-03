Torre Salsa, il nuovo eco-resort Adler pronto ad aprire: “La migliore interpretazione del lusso sostenibile”

Tutto confermato: il 7 luglio il nuovo eco-resort Adler aprirà i battenti a Torre Salsa a Siculiana. Il gruppo Adler presenta la struttura come un’oasi di libertà, relax e benessere prospiciente il mare nei pressi della Riserva Naturale di Torre Salsa. "Struttura di charme, fa del rispetto e del legame con il territorio il proprio punto di forza, valorizzando la natura, la quiete e l’autenticità del luogo; e interpreta al meglio l’esigenza crescente di un lusso sostenibile".

La società, attraverso un comunicata, non risparmia aggettivi per descrivere la zona i in cui è stato collocato il resort: un logo paradisiaco, dove il tempo si ferma e la vista spazia libera su aranceti, macchia mediterranea e ancora oltre, dove la sabbia dorata incontra i riflessi turchesi delle onde".

Il rapporto diretto e totale con questo contesto unico è stato alla base della sua realizzazione secondo i principi dell’architettura sostenibile che hanno guidato l’approccio rispettoso dei proprietari, Andreas e Klaus Sanoner, e dell’architetto Hugo Demetz.





“La nostra filosofia – dichiarano i fratelli Sanoner - è da sempre quella di inserire i nostri resort e lodge nell'ambiente naturale e culturale. Per questo le nostre strutture sono costruite nell’ottica della massima integrazione paesaggistica e dell’impiego di materiali naturali e locali; proponiamo inoltre un’offerta eno-gastronomica ispirata alla regionalità, con prodotti del territorio coltivati secondo i requisiti dell’agricoltura biologica e biodinamica”.

La struttura si sviluppa in diversi corpi edili con tetti ipogei perfettamente inseriti, in posizione panoramica, su una collina a circa 80 metri sopra il livelo del mare.

Le 90 camere - divise in 74 "Junior suite" di 55 metri quadrati e 16 "Family suite" di 75 metri quadrati, tutte con terrazzo privato di 15 metri quadrati - sono costruite e arredate con materiali naturali come il legno e la terracruda.



Il centro wellness & spa – con un’estensione di ca. 3200 metri quadrati all’interno ed estesi spazi all’esterno, tra piscine, saune e aree relax – si ispira all’incanto e alla forza del mare e propone una vasta scelta di programmi come ad esempio la thalassoterapia, le applicazioni vulcaniche e i trattamenti esclusivi Adler che utilizzano le proprietà e i principi attivi di sostanze naturali provenienti dal territorio siciliano quali il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali e fiori.



Sarà inoltre creata una suggestiva piattaforma dove praticare yoga la mattina presto e al tramonto.

"Un concetto di sostenibilità - spiega la società - che si riflette anche nella proposta culinaria, equilibrio virtuoso tra i frutti della natura e il saper fare di chi li modella. I piatti faranno emergere in maniera netta il carattere mediterraneo valorizzando ingredienti semplici, propri della cucina quotidiana sicula: il pesce, gli ortaggi dei piccoli produttori locali e le erbe aromatiche dell’orto Adler reinterpretati in chiave nuova, leggera e gourmet".

“Il nostro obiettivo - aggiunge Sami Aglietti, direttore della nuova struttura - è lasciare tracce indelebili nei ricordi dei nostri ospiti offrendo esperienze uniche di autentica ospitalità italiana in un ambiente raffinato ed elegante”.