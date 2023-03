Codice degli appalti 2023, quali saranno le novità introdotte? Gli ingegneri lo spiegano con un incontro a tema

Dal primo aprile entrerà in vigore il “Codice degli appalti 2023”, ovvero la riforma del codice dei contratti pubblici, uno degli obiettivi del PNRR. Cosa cambierà per i professionisti e per le imprese del settore? Per illustrare e approfondire le novità, il 23 marzo alle 15 l’Ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento, presieduto da Achille Furioso, ha organizzato un seminario intitolato “Arriva il nuovo codice dei contratti pubblici: quali modifiche ci attendono?”

L’incontro si svolgerà in modalità mista: in presenza, nella sede dell’Ordine degli ingegneri, in via Gaglio 1 ad Agrigento, e on line. “Si affronteranno – spiega Furioso - le criticità del nuovo codice rispetto all’attività professionale: il ricorso indiscriminato all’appalto integrato o la possibilità di subappaltare i servizi di ingegneria e i relativi requisiti di qualificazione per i professionisti, necessari ai fini della partecipazione ai servizi di ingegneria”. Il seminario si aprirà con i saluti Furioso, di Alessandro Aricò, assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità e di Giuseppe Margiotta, consigliere segretario del Consiglio nazionale ingegneri.

Alle 15.30 il via ai lavori con l’intervento di Sara Moretti, responsabile ufficio gare Less srl sul tema “Il nuovo Codice dei Contratti”, differenze con la precedente normativa, requisiti dei servizi di ingegneria e architettura e altre novità”. Dopo si proseguirà con l’intervento di Sandro Catta, consigliere CNI, con delega ai lavori pubblici che si concentrerà su “Punti di vista del codice dei contratti pubblici” e che relazionerà anche sull’iter approvativo della norma dopo le numerose osservazioni pervenute dal mondo della rete delle professioni tecniche e dei professionisti più in generale. Alle 18 sarà il momento dedicato alle domande e alle risposte. A moderare l’incontro sarà Maurizio Simone, consigliere dell’Ordine degli ingegneri di Agrigento e presidente della Commissione lavori pubblici e Pnrr.