Nuove partite Iva, in provincia di Agrigento incremento dell’11 per cento nell’ultimo anno: il più alto in Sicilia

La provincia di Agrigento ha il primato in Sicilia per numero di nuove partite Iva aperte nel corso del 2021. Complessivamente in tutta l’isola sono state aperte 38.347 nuove partite Iva con un incremento del 5,69% rispetto all’anno precedente. In particolare nella provincia di Agrigento si è registrato l’aumento maggiore con 3.592 nuove aperture (+10,93%). Seguono Palermo con +7,44% e Messina con +6,81%. È quanto emerge dall’Osservatorio sulle partite Iva del Ministero dell’Economia e delle Finanze che evidenzia inoltre come l’incremento a doppia cifra abbia riguardato tutta la penisola: nel corso del 2021 sono state infatti registrate 549.500 partite Iva, in aumento del 18.2% rispetto all’anno precedente, frutto del “rimbalzo” dopo la flessione del 2020.

La crisi economica generata dal Covid ha innescato una fase di forte cambiamento: molti lavoratori hanno scelto di cambiare stile di vita e di lavoro per passare da un’attività dipendente ad una in proprio, spinti dal desiderio di autonomia e maggiore flessibilità. Scegliere di lavorare come freelance implica però anche una serie di incombenze e scadenze burocratiche e contabili, che spesso richiedono tempo ed energie aggiuntive.