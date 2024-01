"Nuove opportunità per le Pmi con la transizione sostenibile": evento promosso da Bcc San Francesco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’attuale normativa ESG, nel contesto della transizione sostenibile, rappresenta allo stesso tempo una sfida e un'opportunità per le PMI. Le banche del territorio devono farsi promotrici del cambiamento sostenibile e socialmente inclusivo dei modelli di sviluppo delle comunità locali, rafforzando il ruolo sociale presso i territori in cui operano e promuovendo un impatto sociale positivo e una transizione ecologica che non lasci indietro nessuno.

Partendo da questo spunto si confronteranno i relatori il prossimo giovedì 25 gennaio 2024 alle ore 18.00, presso il Teatro Sociale, in via Capitano Ippolito n. 5 a Canicattì, durante il convengo "ESG – La sfida e le nuove opportunità per le PMI nel contesto della transizione sostenibile". L’incontro, organizzato da Banca San Francesco con la partecipazione del Gruppo BCC Iccrea, con la moderazione di Flavia Li Calzi, ESG Ambassador di Banca San Francesco, sarà introdotto dai saluti di Massimo Marchese Ragona e Vincenzo Racalbuto, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Banca San Francesco, nonché di Agata Irene Sacheli, consigliere di Amministrazione di Banca San Francesco con delega in ambito ESG. A seguire interverranno Felicita De Marco, Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy del Gruppo BCC Iccrea, e Marzia Traverso, Head of the Institute of Sustainability in Civil Engineering (INaB) presso la RWTH Aachen University. All’incontro sarà inoltre presente Sandro Giglia, Presidente di Energia Italia S.p.A., che illustrerà il suo business case.