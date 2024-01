Mediobanca premier, in arrivo due sportelli anche in provincia

Nasce anche ad Agrigento Mediobanca Premier, la banca specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane. L'iniziativa è del gruppo Mediobanca e vedrà l'apertura di due nuovi sportelli in città.

"Mediobanca Premier continuerà a gestire i €40mld di raccolta della clientela che ci ha dato fiducia in questi anni e si svilupperà con l’obiettivo di diventare uno dei player più importanti nel segmento Premier, per la gestione di patrimoni sino a €5mln - dichiara Lorenzo Bassani, direttore generale di Mediobanca Premier - . Rafforzare le sinergie con tutte le società del Gruppo, e in particolare con il Corporate & Investment Banking, significa per noi diventare un interlocutore d’eccellenza non solo per il risparmio delle famiglie, ma anche per quello di professionisti e imprenditori. Il nostro modello di servizio multicanale, che combina forti competenze umane e innovazione tecnologica, ci permette di collaborare con partner di eccellenza per offrire soluzioni all'avanguardia, personalizzate per le esigenze dei nostri clienti”.

In Sicilia Mediobanca Premier, con una raccolta totale di 1,33 miliardi è presente con 3 filiali Mediobanca Premier e 10 uffici Mediobanca premier financial advisor, coinvolgendo 12 advisor e 44 consulenti finanziari. Entro giugno 2026 si prevedono ulteriori 20 nuovi inserimenti tra advisor e consulenti.