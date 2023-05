Consiglio dei ministri, Musumeci: "Più denaro in busta paga, meno onori contributivi e previdenziali a carico del lavoratore e in parte dell'impresa"

"Più denaro in busta paga, meno onori contributivi e previdenziali a carico del lavoratore e in parte dell'impresa. Abbiamo anche rivalutato la funzione del terzo settore, del volontariato, abbiamo guardato con attenzione al mondo della disabilità. Credo che quello di ieri sia stato un pacchetto di provvedimenti assai significativo che guarda avanti, in una prospettiva destinata, nelle proiezione quinquennale di questo Governo, a crescere". Lo ha detto il ministro della Protezione civile, nonché ex presidente della Regione, Nello Musumeci a Villa Aurea ad Agrigento dove, con il collega Gennaro Sangiuliano, ha firmato il protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'archeologia subacquea. Musumeci, rispondendo alle domande dei cronisti, si è soffermato sui provvedimenti, varati ieri in Consiglio dei ministri, in sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie.

"Non è bella pagina quella che si è scritta ieri al concertone del primo maggio, e lo dico pur avendo sempre guardato con attenzione alla vita dei sindacati che sono un elemento importante della nostra democrazia. Il sindacato è quinta essenza del processo democratico". Lo ha detto il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano che, ad Agrigento, ha firmato il protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'archeologia subacquea, in merito alle dichiarazioni del fisico Carlo Rovelli che ha criticato le politiche di quei Paesi, Italia compresa, che a suo dire “soffiano sul fuoco della guerra”.

"Ieri abbiamo voluto dare un segnale ben preciso, l'aver assunto questo importante provvedimento che mette più soldi, in busta paga, per i lavoratori e realizza un importante taglio del Cuneo fiscale, averlo fatto il primo maggio è un elemento significativo perché ci facciamo carico del lavoro che non è solo un fatto salariale, che è pure importantissimo. Il lavoro - ha spiegato Sangiuliano - è la proiezione delle persone e delle loro personalità. Quando noi lavoriamo completiamo noi stessi, diamo un futuro e una prospettiva a noi stessi e alle nostre famiglie. Mettere il lavoro al centro è fondamentale, noi l'abbiamo fatto in un giorno significativo".