Dissesto al Comune di Naro, ecco come presentare istanza per essere ammessi alla massa passiva

Dissesto al Comune di Naro, pubblicato l’avviso per i creditori dell’ente fino al 31 dicembre 2019: avranno 60 giorni per presentare istanza per essere ammessi alla massa passiva.



L’avviso è stato pubblicato dalla commissione straordinaria di liquidazione lo scorso 30 giugno. I creditori dovranno compilare un apposito modulo (scaricabile qui https://drive.google.com/.../ 1ucuzDOdenL89v0ngeM3.../view.. . o al link https://cloud.urbi.it/urbi/ progs/urp/fecore02.sto...) indicando generalità o ragione sociale e indirizzo; oggetto del credito vantato nei confronti del Comune; importo; indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito; documentazione comprovante la sussistenza del debito; eventuali cause di prelazione o eventuali atti interruttivi della prescrizione.



Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, piazza Giuseppe Garibaldi 1, cap 92028, o all’indirizzo di posta certificata protocollo.comune.naro@pec.it.



Il fac-simile dell’istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Naro (www.comune.naro.ag.it) o disponibile all’ufficio protocollo del Comune, in piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 92028 Naro, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.