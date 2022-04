Monterotondo, si sblocca il progetto per la realizzazione di un hotel di lusso: sarà una struttura a 5 stelle con 710 posti letto

Entro la fine dell’anno potranno cominciare i lavori per la realizzazione di una nuovissima struttura a 5 stelle in località Monterotondo a Sciacca. Un progetto che si trascina da anni tra infinite diatribe burocratiche, contenziosi e attese per gli adeguamenti urbanistici.

Adesso il percorso tortuoso intrapreso da “Italia turismo” sembra ormai alle spalle e sarà quindi possibile allestire il cantiere, nei prossimi mesi, che porterà alla realizzazione di un hotel da 710 posti letto, numero inferiore ai 950 previsti in origine. Il tutto per un investimento di circa 100 milioni di euro.

Allo sblocco della vicenda si è giunti grazie all’approvazione del piano particolareggiato attuativo per le procedure di espletamento previste dalla legge regionale. In sostanza si è provveduto a rimodulare il progetto originario adeguandolo alle esigenze del Piano paesaggistico regionale.

La società che realizzerà la struttura, tra i vari ostacoli burocratici, era stata anche costretta a presentare ricorso contro la negazione della proroga della concessione edilizia (la prima risaliva al lontano 2007) . A rendere la situazione ancora più difficile aveva poi contribuito la pandemia.

Adesso Sciacca può sperare in un ulteriore incremento dell’attività turistica dopo l’insediamento del gruppo Rocco Forte che, con il Verdura Golf Resort, ha già dato lustro al territorio.