Monserrato, affidati i lavori per la messa in sicurezza di via Favignana: impegnati oltre 2 milioni di euro

Affidati i lavori di messa in sicurezza del versante di via Favignana, nel quartiere di Monserrato, per un importo pari a 2.040.056,67 euro.

Ad aggiudicarseli è stata l’impresa BCS Costruzioni s.r.l. risultata prima classificata tra le 141 offerte pervenute con un ribasso del 30.67 per cento, per l'importo complessivo di aggiudicazione di 2.040.056,67 euro di cui 63.264,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Comune di Agrigento porta così avanti il piano degli interventi volti al consolidamento del versante a rischio frana del popoloso quartiere agrigentino, ovvero quello di Monserrato, interessato, nel corso degli anni, da frequenti movimenti franosi. Gli interventi partiranno appena saranno ultimati i verbali di immissione in possesso delle aree.

”Dopo 15 anni dal primo verbale con cui il Genio civile nel 2006 dichiarava la somma urgenza per il dissesto in atto sulla via Favignana, che costrinse anche le famiglie delle abitazioni in essa ubicate a lasciare, per alcuni mesi, le proprie abitazioni – dicono il sindaco Franco Miccichè e l’assessore Gerlando Principato – ci accingiamo a restituire sicurezza e tranquillità e allontanare la paura nelle famiglie che vivono in una zona a rischio frana”.

”Siamo stati ripagati dall'intuizione dell'assessore Principato – afferma il sindaco Miccichè – e condivisa da tutta l'amministrazione comunale di impegnare 208.641,23 euro di somme comunali, per sbloccare e accelerare gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la relazione geologica, la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento per la messa in sicurezza, partendo dal progetto di fattibilità tecnica economica approvato dalla giunta Firetto, nel 2017, e finanziato dalla Regione Siciliana con fondi Po-Fesr 2014/2020 nell'ottobre 2019; l'ufficio tecnico con il RUP Gaspare Triassi e gli impiegati che lo hanno collaborato, hanno fatto il resto e non hanno tradito le attese”.