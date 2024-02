Al via la fiera “Fashion & Jewels”, 5 aziende agrigentine portano a Milano le eccellenze dei gioielli e della moda

Saranno 5 le aziende agrigentine che saranno a Milano, da domenica 18 a mercoledì 21 febbraio, per partecipare all’edizione 2024 della fiera internazionale “Fashion & Jewels”, manifestazione dedicata all’accessorio moda, all’abbigliamento e al gioiello che rinnova la sua vetrina con nuovi spazi e nuove idee.

L’evento si svolgerà a Rho e si configura come una delle più prestigiose vetrine del settore con oltre 600 brand, il 45 per cento dei quali provenienti dall’estero. Sarà uno degli appuntamenti cruciali per svelare le novità delle stagioni primavera/estate e autunno/inverno 2024.

Le aziende agrigentine coinvolte sono “Luckyness”, “My Dea”, “Ferdinando Patermo Atelier”, “Pikla” e “Pk Man”. Tra le attività collaterali di miaggiore rilievo figura “Visionaires”, una vera e propria mostra nella mostra che accoglie oltre 80 creazioni innovative realizzate dai migliori designer nel campo del gioiello e dell’accessorio moda.

Mentre con il progetto “Design Direction” si offrirà al pubblico un percorso immersivo per fornire spunti di riflessione sull’evoluzione del costume contemporaneo e per definire le linee guida fino al 2026.