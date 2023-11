Sempre meno banche in Sicilia, la provincia di Agrigento figura tra quelle messe peggio

La Sicilia continua a perdere banche. I nuovi dati First Cisl, elaborati dalla Fondazione Fiba, confermano il costante disimpegno delle banche dall’isola. E tra le province siciliane messe peggio figura quella di Agrigento.

Per gli istituti di credito che decidono di chiudere non sembra contare la popolazione residente perché l’azione di disimpegno non si concede pause lasciando intere comunità senza banche. E’ il caso di Aci San Sant’Antonio o Santa Flavia. Non stanno meglio città popolose come Aci Catena o Tremestieri Etneo che possono contare sulla presenza di appena un’agenzia. Eloquente l’Ipd First Cisl (indicatore provinciale di desertificazione) che, tra le province più desertificate, vede Messina ed Enna seguite da Palermo e Agrigento. Stanno meglio Ragusa e Siracusa. Il 19 per cento dei comuni siciliani non ha più sportelli. Significativi i disagi per cittadini e imprese.

“Gli istituti di credito - dice Fabrizio Greco, segretario generale First Cisl Sicilia - tengano fede alla costituzione ricordandosi del loro ruolo sociale. In Sicilia, ai vari deficit economici, sanitari, infrastrutturali si aggiungono ora quelli finanziari. Per contrastare un fenomeno che ha gravi ricadute sociali, il governo inserisce nella legge di bilancio la possibilità di prelievo dai Pos degli esercizi commerciali nei piccoli comuni. Come ha osservato il nostro segretario generale Riccardo Colombani francamente non ci sembra la strada giusta perché comporta rischi di legalità da valutare attentamente. Peraltro, pure le associazioni di categoria dei commercianti hanno manifestato la loro contrarietà rifiutando l’idea che possano diventare bancomat. Il servizio bancario è fondamentale soprattutto in una regione come la Sicilia, caratterizzata da alta presenza di anziani e da aziende che fronteggiano mille difficoltà logistiche. E’ utile pensare piuttosto ad una serie d'incentivi economici a vantaggio delle territorialità. Il ruolo sociale delle banche è in costituzione. Come First Cisl ribadiamo la necessità di Osservatori regionali sull’attività bancaria”.