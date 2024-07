Riapre il supermercato Max di Porto Empedocle: nuovi servizi per i consumatori

Riaprirà domani, giovedì 4 luglio, il punto vendita di Porto Empedocle, in via IV Novembre del supermercato Max, con locali

rinnovati e offerte esclusive.

"Per noi e per i nostri partner, attuali e futuri, sono in arrivo tantissime altre novità nel panorama dell’insegna Max Supermercati - dice una nota -, tra cui il nuovo sito Max, grazie al quale è possibile rimanere sempre aggiornati su orari, servizi e promozioni".