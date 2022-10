Manutenzione delle strade provinciali, quasi un milione e mezzo di euro per interventi nella zona est

Tutto pronto per i lavori di manutenzione straordinaria nel comparto est della viabilità interna in provincia di Agrigento. Si tratta di una serie di interventi programmati dallo staff tecnico del settore infrastrutture stradali e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture (Accordo Stato/Regione del 2021), fondamentali per il miglioramento delle condizioni generali di strade che attraversano i territori di diversi comuni.

I lavori dovranno essere eseguiti entro un anno dalla consegna e prevedono la risagomatura dei tracciati interessati da frane e cedimenti di carreggiata, costruzione di cunette, collocazione di gabbionate, rimozione di detriti e fanghiglia, manutenzione della segnaletica stradale e delle barriere di protezione.

Firmato il contratto d'appalto tra il Libero consorzio comunale di Agrigento e l'impresa “Vincenzo Parisi costruzioni”, aggiudicataria della gara relativa all'accordo quadro con un solo operatore economico. L’importo contrattuale complessivo ammonta a 1.423.500 euro.