Libero Consorzio, approvato lo schema del bilancio di previsione 2021: entrate per oltre 96 milioni di euro

Previsti investimenti per viabilità interna, infrastrutture stradali, edilizia scolastica provinciale e scuole superiori. Sono state inoltre destinate delle somme per garantire il diritto allo studio agli studenti affetti da grave disabilità

Entrate per un totale di 96.861.497,42 euro di natura tributaria, trasferimenti correnti, in conto capitale o extra tributarie. Uscite per 50.491.711,67 euro e spese per investimenti per 59.248.098,54 euro.

Sono questi i numeri salienti dello schema del bilancio di previsione 2021 che il commissario straordinario Vincenzo Raffo ha approvato insieme al documento unico di programmazione del Libero Consorzio comunale di Agrigento.

Le spese per gli investimenti sono destinate in prevalenza ad interventi di viabilità interna, infrastrutture stradali, edilizia scolastica provinciale e scuole superiori. Sono state inoltre previste delle somme per garantire il diritto allo studio agli studenti affetti da grave disabilità, anche se si tratta di finanziamenti regionali e di funzioni delegate per conto della Regione Siciliana.

“Il Libero Consorzio - ha dichiarato Raffo - completa il percorso per approvare lo schema del bilancio di previsione 2021 tenendo conto delle risorse economiche a disposizione per migliorare i servizi ed assolvere i compiti assegnati dalla legge. Anche quest'anno l'ente ha operato in modo da assicurare al massimo delle proprie risorse i servizi erogati in favore dei cittadini, tenendo conto delle entrate da parte dello Stato e della Regione. La razionalizzazione della spesa per il personale e il collocamento in quiescenza di numerosi dipendenti richiederanno, nei prossimi mesi, un intervento per assicurare particolari figure professionali indispensabili per il funzionamento dell'Ente".

Nelle prossime settimane è prevista l'approvazione definitiva attraverso una delibera del commissario con i poteri del Consiglio provinciale, dopo che i revisori dei conti avranno espresso il loro parere obbligatorio.