Cna, costituito il comitato delle Tintolavanderie: ecco chi ne farà parte

Cna, costituito il comitato esecutivo del settore Tintolavanderie della Cna Provinciale di Agrigento. A farne parte, oltre il presidente Lillo Abbate, Salvatore Alaimo, Salvatore Abbate, Mimmo Cumbo e Debora Guarraci.

“Ovviamente l’organismo è aperto ed inclusivo – afferma il presidente del mestiere - ci siamo messi subito al lavoro per fare il punto della

situazione rispetto allo stato attuale delle cose e per pianificare iniziative, proposte e progetti che possano avviare percorsi virtuosi a beneficio della

categoria. Fare squadra e fare fronte comune – osserva ancora Lillo Abbate – è una condizione fondamentale per promuovere e valorizzare la nostra

professionalità e per rendere più agevole ed incisivo il percorso di rappresentanza nelle interlocuzioni con enti e istituzioni in merito a questioni delicate e complesse che sono patrimonio comune del nostro comparto”.

Sono state affrontate le criticità di maggiore rilievo che attanagliano gli operatori. In particolare è stato posto l’accento sulla necessità di individuare nell’immediato soluzioni che possano favorire il contenimento legato al rincaro delle bollette per il consumo di energia elettrica.