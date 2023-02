Risorse Fers, i sindaci delle isole siciliane a Lampedusa discutono anche di trasporti e sanità

E' stato condiviso il percorso da seguire per l'approvazione della convenzione per la gestione delle risorse Fers destinate ai Comuni isolani, ma s'è discusso anche dei collegamenti marittimi e di sanità. I sindaci delle isole siciliane si sono ritrovati a Lampedusa dove hanno anche affrontato il tema delle limitazioni dello sbarco di veicoli durante la stagione estiva, al fine di uniformarsi alla regolamentazione in materia.

"Sui collegamenti marittimi, i sindaci hanno manifestato l'intenzione di rivolgersi al presidente della Regione e all'assessore ai Trasporti per scongiurare, nelle more della definizione della nuova gara, qualsiasi taglio o aumenti tariffari ai collegamenti navali - ha spiegato il primo cittadino delle isole Pelagie, Filippo Mannino - . Per ciò che concerne la sanità, invece, è stato deciso di chiedere all'assessora alla Salute la riattivazione del tavolo tecnico delle 'Isole minori' che non si riunisce da circa tre anni". Affrontato, poi, anche il tema della limitazione dello sbarco di veicoli in estate.

"Sono onorato di aver ricevuto a Lampedusa i miei colleghi e sono fermamente convinto che insieme si possono raggiungere grandi risultati" - ha commentato Mannino - .