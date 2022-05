Trasporti, Lampedusa rischia di restare senza collegamento aereo: presentata interrogazione

Nessun volo dalla Sicilia per le isole di Lampedusa e Pantelleria. È quanto rischia di accadere dal prossimo primo luglio. Lo afferma la parlamentare nissena Daniela Cardinale (Misto-Cd) che sul tema ha presentato un'interrogazione urgente il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "La compagnia Danish Air Transport (Dat) è l'unica, ad oggi, a garantire il regime della continuità territoriale tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. Tutto questo - si legge nell'atto ispettivo - grazie ad un bando di gara che la stessa compagnia si è aggiudicata nel 2019 e che ora, a seguito di una proroga dovuta a causa della pandemia, scadrà il 30 giugno".

"Il problema - precisa la deputata - è che nonostante l'imminente scadenza dell'attuale gestione, il nuovo bando triennale sembrerebbe essere ancora in fase di messa a punto da parte del ministero e, per la nuova aggiudicazione, si potrebbe dover attendere sino al prossimo settembre. Per vedere operativi i voli del vincitore bisognerà aspettare inoltre, secondo le stime dell'Ente nazionale aviazione civile, almeno il primo novembre". Secondo Daniela Cardinale "i ritardi per la pubblicazione del nuovo bando rischiano di mettere in ginocchio il turismo di prossimità" con "gravi ricadute su tutto l'indotto economico legato al settore della ricettività.

(fonte: ANSA)