Turismo, nasce la tratta aerea Lampedusa-Pantelleria

Vallero: "Si tratta di una novità assoluta che evidenzia la nostra volontà di ripartire in piena sicurezza"

La compagnia aerea Dat annuncia che ogni mercoledì, dal 30 giugno al 28 luglio e dall'8 settembre a 6 ottobre effettuerà collegamenti tra Lampedusa e Pantelleria.

"Si tratta di una novità assoluta, che evidenzia la nostra volontà di ripartire in piena sicurezza e, al terzo anno di collegamenti in continuità territoriale sulle isole minori della Sicilia, mettere a sistema l'accoglienza turistica delle due destinazioni", dice Luigi Vallero, direttore generale di Dat Volidisicilia. La tratta si copre in poco più di mezz'ora.