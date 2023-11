Fondi e progetti Pnrr, il Comune cerca 12 ingegneri, architetti, geologi, geometri, laureati in Giurisprudenza ed Economia

Il Comune di Lampedusa cerca ingegneri, architetti, geologi, geometri, laureati in Giurisprudenza ed Economia. Non uno, due o cinque. Ma ben 12 professionisti con i quali stipulare un contratto a tempo pieno e determinato. E con i quali realizzare i progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza. E' già, da un paio di settimane, possibile presentare domanda per la selezione.

La misura “Isole verdi” del Pnrr - di cui Lampedusa e Linosa risultano essere beneficiari ben 15 finanziamenti - prevede l'attuazione di progetti integrati in materia di energia (quali le fonti rinnovabili, la rete elettrica, l'efficienza energetica), acqua (come la desalinizzazione), trasporti (quali piste ciclabili e autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e rifiuti (ad esempio raccolta differenziata). Per realizzare questi progetti è, di fatto, necessario potenziare l’ufficio Lavori pubblici con personale esterno per le attività di supporto. L'incremento del carico di lavoro non potrà, nel rispetto della tempistica imposta, essere sostenuto dall'insufficiente personale tecnico/amministrativo del Municipio. Ecco perché, ossia per dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono state attivate le procedure di selezione per il reclutamento del personale esterno.

Quali professionisti servono

Al Municipio delle isole Pelagie servono 5 professionisti-area funzionari con profilo di istruttore direttivo tecnico di categoria D; un funzionario con profilo di istruttore direttivo tecnico geologo, categoria D; 3 funzionari con profilo di istruttore direttivo amministrativo categoria D; 3 area degli istruttori con profilo di istruttore tecnico geometra, categoria C.

La selezione

La selezione pubblica per titoli e per colloquio per trovare i 12 professionisti con i quali stipulare un contratto a tempo pieno e determinato è già cominciata. E' possibile presentare domanda di partecipazione, accedendo all'albo pretorio, sul portale dell’ente e nella sezione bandi e concorsi della piattaforma “Amministrazione trasparente”. L'istanza, in carta semplice, utilizzando i modelli allegati all'avviso, dovrà essere formalizzata entro il 7 di dicembre (30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico). Le domande arrivate successivamente, anche se spedite entro la data di scadenza, non saranno prese in considerazione. Per ogni eventuale informazione rivolgersi al settore II – Area Personale, mail: uff.anagrafe@comune.lampedusaelinosa.ag.it; pec: protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it.

Il contratto e le figure

La durata del rapporto contrattuale dovrà essere commisurata a quella di effettiva realizzazione dei progetti finanziati e, in ogni caso, non potrà andare oltre al 31 dicembre 2026 - è stato reso noto dal Comune delle isole Pelagie - .

Profilo di istruttore tecnico geometra - Lavoratore che svolge attività di rilevanza tecnica ed ispettiva in materia di urbanistica edilizia, impiantistica, nonché di contenuto tecnico-specialistico in materia igienico-ambientale; funzioni correnti in campo tecnico comportanti l'uso complesso di dati (indagini, rilievi, perizie, misurazioni. elaborati progettuali e di sovrintendenza all'esecuzione di lavori assegnati, ecc.); può essere incaricato della direzione lavori, curando la tenuta delle documentazioni, partecipare a gruppi di lavoro o commissioni; controlla lo stato di impianti e macchinari; redige progetti tecnici nei limiti della propria competenza professionale; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni, predisposizione di capitolati, studi, ricerca, nuovi materiali. Attività specifiche assegnate - Componenti Ufficio direzione lavori con specifica competenza nella redazione della contabilità dei lavori - Attività operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr.

Profilo di istruttore direttivo tecnico - Espleta, secondo la declaratoria di categoria, attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti alle attività amministrative e tecniche nel campo dei lavori pubblici o dell'urbanistica e delle manutenzioni, nonché il controllo dei risultati della struttura organizzativa cui è preposto, ovvero l'istruttoria e la predisposizione di atti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di settore e il coordinamento di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori. Svolge attività di rilevanza tecnica ed ispettiva in materia di urbanistica edilizia, impiantistica, nonché contenuto tecnico specialistico in materia igienico-ambientale; funzioni correnti in campo tecnico comportanti l'uso complesso di dati (indagini, rilievi, perizie, misurazioni, elaborati progettuali, e di sovrintendenza all'esecuzione di lavori assegnati, ecc.); può essere incaricato della direzione lavori, curando la tenuta delle documentazioni, partecipare a gruppi di lavoro o commissioni; controlla lo stato di impianti e macchinari; provvede direttamente, nei limiti della qualificazione professionale rivestita, e/o assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni, predisposizione di capitolati, studi, ricerca, nuovi materiali, ecc. Esprime pareri, relativi a provvedimenti e prodotti inerenti le attività poste in essere dal settore, che presuppongono l'approfondita conoscenza delle discipline sopra indicate. Utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici e le cautele richieste dalle specifiche tecnologie impiegate. Attività specifiche assegnate - Servizi di direzione lavori; - Servizi di architettura e ingegneria; - Collaudo tecnico – amministrativo; - Attività operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr.

Profilo di istruttore direttivo tecnico geologo - Espleta, secondo la declaratoria di categoria, attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti alle attività amministrative e tecniche nel campo dei lavori pubblici o dell'urbanistica e delle manutenzioni, nonché il controllo dei risultati della struttura organizzativa cui è preposto, ovvero l'istruttoria e la predisposizione di atti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di settore e il coordinamento di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori; Svolge attività di rilevanza tecnica ed ispettiva in materia di geologia e geomorfologia del territorio comunale, geologia applicata alle costruzioni, idrologia, rischio idraulico e idrogeologico, geotecnica, geologia ambientale ,tecniche di stabilizzazione di eventi franosi, tecniche di ingegneria naturalistica, tecniche di regimazione di corsi d’acqua e idraulica, tecniche di indagini geofisiche, Sistemi Informativi Territoriali con particolari riferimento alla cartografazione degli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici del territorio,, rilevamento geologico, indagini geognostiche e monitoraggio geotecnico-ambientale; espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca acquisizioni, elaborazioni e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti alla realizzazione e/o manutenzione di opere edilizie, impiantistiche, aree verdi, opere finalizzate alla prevenzione e alla mitigazione di rischi ambientali ecc, redige relazioni e studi nonché’ coordina attività di indagine connessi alla redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, alla conoscenza del territorio e alla gestione del piano di protezione civile; svolge attività istruttoria nelle materie d competenza all’interno delle procedure autorizzative di competenza dell’ente e per le stesse, fornisce assistenza e competenza tecnica. Nei compiti di alto contenuto specialistico in ambito geologico sono comprese anche tutte le prestazioni per le quali è necessaria l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Geologi esprime pareri, relativi a provvedimenti e prodotti inerenti le attività poste in essere dal settore, che presuppongono l'approfondita conoscenza delle discipline sopra indicate. Utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici e le cautele richieste dalle specifiche tecnologie impiegate. Attività specifiche assegnate - Servizi di studi geologici, geomorfologici, idraulici; -Attività operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr.

Profilo di istruttore direttivo amministrativo - Espleta attività di studio, ricerca ed elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nel servizio di competenza, ovvero l'istruttoria e la predisposizione di atti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e il coordinamento di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori. Svolge attività riferite alle discipline amministrative, giuridiche, demografiche, educative e culturali nell’ambito delle attribuzioni della struttura organizzativa di appartenenza in relazione alle competenze specificatamente previste dalla legislazione vigente. Se appositamente individuato esercita con funzioni vicarie compiti di supporto e di assistenza agli organi istituzionali propri del segretario comunale assicurando sempre la necessaria saldatura fra momento politico e momento tecnico burocratico. Attività specifiche assegnate - Componente di commissione giudicatrice e segretario in commissioni di collaudo tecnico- amministrativo ed altre ed altre attività operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr.