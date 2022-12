Il Comune di Lampedusa cerca un funzionario tecnico: ecco come partecipare alla selezione

Il Comune di Lampedusa e Linosa, che è a corto di personale, cerca un funzionario tecnico a cui affidare l'incarico di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione: mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico. L'ente, con a capo il sindaco Filippo Mannino, vuole stipulare un contratto di lavoro autonomo per la durata di 36 mesi, con compenso annuo massimo di 30 mila euro.

Il professionista nominato dovrà essere presente in Municipio, negli orari d’ufficio, almeno per 3 giornate lavorative settimanali.

Le domande, per partecipare alla selezione, possono essere presentate entro mezzogiorno di lunedì. E possono farlo tutti coloro che hanno una laurea specialistica e che siano abilitati all’esercizio della professione di architetto o ingegnere.

Le istanze possono essere presentate direttamente all’ufficio Protocollo dell’amministrazione, in via Vittorio Emanuele, 92031 Lampedusa, oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it. Il candidato dovrà avere una casella di posta certificata intestata.

Nell’oggetto della candidatura, a prescindere dalla modalità scelta per la presentazione, dovrà essere specificato, a pena di esclusione, la dicitura: «Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in applicazione dell’art. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE»