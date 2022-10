Lampedusa è ancora invasa di turisti, il sindaco: "Registriamo un +18% rispetto agli anni precedenti"

L'amministrazione è al lavoro per tentare di trasformare le Pelagie in isole green. Mannino: "Sono previsti progetti di mobilità sostenibile, quindi cambiare il parco auto, l'installazione dei pannelli fotovoltaici e solari e poi c'è un piano di efficientamento energetico"

"Abbiamo ancora le spiagge affollate di bagnanti. Rispetto agli anni passati abbiamo avuto, in base ai dati aerei e navali, un incremento del 18% di presenze turistiche. Speriamo che in futuro si agisca con l'ottica di destagionalizzare che può essere un aiuto per l'economia dell'isola". Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, in merito al boom di turisti che ancora si registra all'inizio di ottobre. Tanto a pranzo, quanto a cena, specie durante il week end, è talvolta difficile, se non addirittura impossibile senza aver prenotato, trovare posto fra i vari ristoranti.

"Lavoreremo molto sui regolamenti quest'inverno per cercare di offrire un servizio migliore non soltanto a chi abita sul territorio, ma anche ai turisti che arrivano. Servizi idrici, fognari e raccolta dei rifiuti, ma ci impegneremo anche per lavorare sul progetto 'Isole verdi' del Pnrr con il quale tenteremo di trasformare Lampedusa e Linosa e farle diventare 'verde' - ha aggiunto il primo cittadino delle Pelagie - . Sono previsti progetti di mobilità sostenibile, quindi è previsto di cambiare il parco auto, farlo diventare 'green', elettrico. E' prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici e pannelli solari e poi c'è un progetto di efficientamento energetico con altre fonti che non sia il carbonfossile".

"Lampedusa e linosani riceveranno degli appositi incentivi - ha tenuto a sottolineare il sindaco Filippo Mannino - e saranno aiutati a seguire, cambiando i mezzi di locomozione, il percorso di sviluppo sostenibile del territorio".