Isee 2023, Poste annuncia: anche in provincia è possibile scaricare i dati on line

Anche i cittadini dell’Agrigentino possono richiedere on-line, i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2021 per elaborare l'Isee, necessario per accedere ad una lunga serie di sostegni e incentivi.

Il documento, come annuncia Poste Italiane, è disponibile in tempo reale e, per ottenerlo, è sufficiente accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata. La certificazione, che viene emessa su richiesta

dell’intestatario, è disponibile al seguente link https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html e racchiude tutte le informazioni necessarie.



Per supportare i cittadini nella richiesta della certificazione online, Poste Italiane ha realizzato un video tutorial, disponibile al seguente link https://www.poste.it/video-tutorial-chatbot- isee.html, per una guida facile e veloce all’ottenimento del documento. Inoltre, sui siti poste.it e postepay.it, i dati per la presentazione dell’attestazione ISEE possono essere richiesti anche grazie all’Assistente digitale di Poste Italiane (per i clienti con numero telefonico securizzato).