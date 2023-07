Autonomia dei parchi archeologici siciliani, al via pagamenti di straordinari e aperture nei festivi

Via libera al pagamento di indennità e straordinari per i lavoratori dei parchi archeologici siciliani. Sarà più semplice anche decretare le aperture nei giorni di festa e le domeniche. Una norma del governo regionale varata dall’Assemblea regionale e pubblicata in Gazzetta ufficiale attribuisce infatti autonomia finanziaria a tutti gli enti parco dell’Isola che potranno gestire le proprie risorse così come già era in grado di fare il parco di Agrigento.

“Si mette fine a una problematica che ci trascinavamo dietro da anni - commenta Peppino Salerno, segretario regionale del Sadirs con delega ai Beni culturali - si verificavano infatti situazioni in cui gli enti pur avendo le risorse avevano difficoltà nel poter procedere con i dovuti impegni per garantire le aperture nei festivi o erogare i pagamenti ai lavoratori. Grazie all’impegno mantenuto dall’assessore Francesco Scarpinato si è messo a posto un altro tassello di questo settore strategico per il turismo e l’economia siciliana, che necessita della massima attenzione per rendere sempre migliore e efficiente la fruizione da parte dei milioni di turisti che si recano ogni anno nella nostra Isola”.