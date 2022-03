Operai Esa sul piede di guerra contro la riduzione delle giornate lavorative per i precari

Contratti mutati che prevedono l'impiego degli operai precari dell'Esa per sole trenta giornate lavorative annue e che sono in contrasto con precedentiti accordi siglati con le organizzazioni sindacali di categoria. Questo è quanto è emerso dall'assemblea dei lavoratori che si sono riunti nel centro di meccanizzazione di Villaggio Mosè. Le segreterie provinciali dei sindacati Flai, Fai e Uila unitamente ad una delegazione di operai, domani giovedì 24 marzo alle ore 10:00, incontreranno il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa per informare la sede territoriale del governo, delle condotte che gli operai dell'Esa definiscono antisindacale.