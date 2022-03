Inclusione sociale, al via i tirocini di 6 mesi in aziende ed enti privati del territorio

L'obiettivo è garantire l'inserimento immediato nel mondo del lavoro per adulti inoccupati o disoccupati a rischio di esclusione sociale: le aziende e gli enti privati sono invitati a far pervenire al Comune la loro disponibilità ad accogliere i tirocinanti.

Succede a Palma di Montechiaro e a Licata dove a darne notizia è stato il Distretto socio-sanitario D5.

Il “tirocinio d'inclusione” ha una durata di 6 mesi con un impegno orario di 25 ore settimanali per complessive 100 ore mensili distribuite su cinque giornate lavorative. Il compenso è pari a 500 euro.

L'attivazione del tirocinio avverrà attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra il Distretto Socio-Sanitario e il titolare dell'azienda ospitante. Il tirocinante sarà seguito da un tutor all'interno dell'impresa mentre il monitoraggio spetterà al Servizio Sociale Professionale. Lo svolgimento del tirocinio non dà luogo ad alcun vincolo di assunzione, in quanto, non si configura come rapporto di lavoro subordinato.

Il modulo di adesione potrà essere ritirato presso gli sportelli dei servizi sociali professionali dei Comuni di Licata in via Marianello e Palma di Montechiaro in via Madonie. Si può anche scaricare on line dai siti internet istituzionali: www.comune.licata.ag.it e www.comune.palmadimontechiaro.ag.it.