Permessi di costruire e condoni edilizi, incassati nel 2021 più di 2 milioni di euro

Il Comune di Agrigento continua a far "fruttare" l'emersione dell'abusivismo edilizio in città - e non solo -. Stando ai dati comunicati dall'Ente, infatti, continua a crescere il trend positivo del 2021 dell'incasso accertato delle riscossioni per quanto riguarda i condoni edilizi, con un incasso di un milione e 100 mila euro nell'ultimo trimestre.

Rispetto al 2020 la crescita degli incassi supera i 600mila euro. "Un trend positivo – commentano il sindaco Miccichè e l’assessore Principato – che fotografa gli sforzi fatti dalla nostra amministrazione per garantire entrate certe nelle casse comunali. Abbiamo rimesso in moto, il settore dell’edilizia nella nostra città, da una parte consentendo all’utenza di regolarizzare le proprie case e accedere così ai bonus edilizi, dall’altro con il rilancio dei lavori pubblici, investendo 742 mila euro, nella redazione dei progetti dei lavori fermi in attesa di finanziamento. Queste somme investite, che verranno recuperate appena ricevuto il relativo finanziamento dalla Regione, rappresentano delle entrate che – spiega l’assessore Principato – verranno ugualmente destinate per opere di urbanizzazione primaria, unitamente ai suddetti incassi, oggi così destinati da previsione di bilancio (220 mila euro per incentivo tecnici sanatoria, 212 mila euro per manutenzione acque bianche, 230 mila euro per manutenzione immobili comunali, 438 mila euro per manutenzione strade, 50 mila euro per manutenzione valloni e caditoie, 78 mila euro per prestazioni servizi funzionali ai parchi e giardini, 20 mila euro per servizi informatici per istruttoria sanatoria, 30 mila euro per spese di demolizione opere abusive, 80 mila euro per rimborso oneri concessori ad imprese".