Imprenditori pronti ad inaugurare un nuovo locale, i fratelli Franco: "La vera sfida è rimanere nella nostra terra"

Investire e lavorare ad Agrigento nonostante le difficoltà è possibile. Lo sanno bene Andrea e Mirko Franco, due giovani imprenditori, che dopo “La Rotta”, inaugurano “Al Calante” la location situata al porticciolo turistico di San Leone da dove è possibile ammirare il sole che saluta la giornata colorando di rosso le acque del nostro mare africano.

L’apertura de “Al Calante” è il coronamento di un lungo e certosino lavoro, frutto della tenacia e della determinazione impiegate dai due giovani imprenditori nell’affrontare le tante difficoltà. Andrea e Mirko Franco sono i testimoni di come, con impegno e sacrificio, sia possibile non solo coronare un sogno ma anche, e soprattutto, restare a lavorare in questa terra dalla quale, spesso, si assiste alla cosiddetta fuga di menti brillanti verso altre realtà dove, probabilmente, costruirsi il futuro è un percorso reso più semplice e fruibile. “Abbiamo deciso di non lasciare la nostra città e di batterci affinché i nostri sogni professionali potessero realizzarsi 'a casa nostra' – affermano Andrea e Mirko Franco – . Desideriamo condividere il raggiungimento del nostro obiettivo con chi non si arrende, con chi non fa le valigie ma decide di lottare e restare in questa terra. Lo dobbiamo a noi stessi e a chi, come noi, crede fermamente che sì, è possibile tagliare il traguardo anche se il percorso è irto di difficoltà e richiede impegno e sacrificio. Un grazie di cuore a chi, insieme con noi, ha creduto nel nostro progetto, ci ha dato fiducia e ci ha sostenuti”.

L’inaugurazione è prevista mercoledì, 13 luglio, alle 19:30.