Un'altra "valanga" di avvisi nelle case dei contribuenti: il Comune batte cassa per Imu e Tasi 2018

E' una "valanga" inarrestabile. Una "valanga" che sta travolgendo le tasche degli agrigentini che - per difficoltà economiche, tentativo d'essere furbi o semplice dimenticanza - non hanno pagato. Sono circa 20 mila i provvedimenti di accertamento per Imu e Tasi per l'anno 2018 che arriveranno nelle abitazioni. Il Comune di Agrigento, nelle ultime ore, ha affidato infatti - con trattativa diretta - il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione con rendicontazione degli esiti di notifica, gestione invii inesitati e archiviazione elettronica e fisica delle ricevute di ritorno, con consultazione online della spedizione. Se ne occuperà - l'impegno di spesa per il Municipio è di 19.457,54 euro - una ditta di Milano.

Si tratta di 20 mila provvedimenti di accertamento per Imu e Tasi 2018 che vanno, di fatto, ad aggiungersi ai 12.500 avvisi per Tasi 2017 e residuo del 2016, ai circa 12 mila avvisi-solleciti per la Tari 2016 e agli ulteriori 12 mila avvisi di accertamento per omesse e infedeli dichiarazioni Tari 2018 e 2019. In questa "valanga" di atti, molti dei quali hanno sempre gli stessi destinatari, i contribuenti non potranno che fare una gran fatica a barcamenarsi, ma soprattutto ad onorare i tributi da versare.

Il Comune, dal canto suo, non ha altra strada da percorrere se non quella di una sistematica "guerra" contro l'evasione fiscale. E chi non ha pagato - o con dolo o perché economicamente in difficoltà - adesso, di fatto, si vedrà subissare di avvisi.