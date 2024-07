L’insegna Il Centesimo festeggia i 18 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Questo luglio il Centesimo compirà 18 anni, segnando un traguardo importante per un’insegna tutta siciliana. Un risultato, questo, che non sarebbe stato possibile senza i nostri collaboratori e i nostri affezionati clienti. Proprio voi che ci avete dato vostra fiducia eci avete supportanto, che avete creduto nella nostra promessa di risparmio e qualità. I festeggiamenti, quindi, non sono soltanto per Il Centesimo che, partendo da Caltanissetta nel 2006 è arrivato oggi a contare ben 28 punti vendita sparsi per tutta la Sicilia, ma anche per tutti i clienti e collaboratori dell’insegna, senza i quali non saremmo ciò che siamo, una realtà siciliana che sostiene e viene sostenuta dai siciliani, garantendo sempre qualità e convenienza.

Auguri a noi, auguri ai nostri clienti, auguri ai nostri collaboratori, siamo un orgoglio per la nostra terra. Dal 26 giugno al 16 luglio, vieni a festeggiare insieme a noi nei nostri punti vendita! Oltre a tantissime fantastiche offerte e ben due volantini di festa, vieni a scoprire tutte le sorprese organizzate per questi 18 anni del Centesimo! E salva la data: l’8 luglio, oltre alla torta di compleanno, saranno i nostri clienti a ricevere una sorpresa, scopri l’attività sui social!