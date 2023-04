Guida oli d'Italia 2023 del Gambero Rosso: premiata azienda favarese

Sono 840 le etichette di extravergine valutate e descritte dalla Guida oli d'Italia 2023 del Gambero Rosso presentata a Vinitaly-Sol, alla Fiera di Verona. Le Tre Foglie (simbolo attribuito alle aziende che hanno raggiunto il massimo punteggio compreso tra 90 e 100) sono andate a 217 etichette.

La Sicilia è al terzo posto nella classifica regionale per il maggior numero di Tre Foglie con 26.000. La pubblicazione, presentata oggi a Verona a Vinitaly- Sol Agrifood, descrive con scheda, 465 aziende produttrici mentre le realtà che presentano ospitalità o ristorazione sono 236.

L'azienda favarese Monocultivar Biancolilla Bio ha ricevuto un premio per il migliore olio Dop. La guida, in italiano e in inglese e giunta alla tredicesima edizione, è rivolta sia ai buyer e agli operatori economici e professionali del settore enogastronomico, sia agli appassionati in modo da permettere di orientarsi nella scelta delle produzioni regionale italiani, analizzare prezzi e caratteristiche degli extravergine recensiti e valutati.