Giovani imprenditori di Confcommercio si rinnova: Niesi passa il testimone a Castellano

L’assemblea dei "Giovani imprenditori" di Confcommercio ha eletto Giuseppe Castellano quale nuovo presidente provinciale. Castellano succede a Gero Niesi che passa il testimone dopo 8 anni.

"Un gruppo, quello dei giovani imprenditori di Confcommercio Agrigento al quale sono indiscutibilmente e profondamente legato e dove - ha detto Gero Niesi - ho sempre cercato di dare un contributo di idee, collaborando in ogni iniziativa volta a volta programmata e con grande orgoglio realizzata". Il neo presidente dei giovani imprenditori agrigentini ha voluto evidenziare, ai tanti presenti in assemblea, che il raggiungimento di ogni singolo obiettivo programmato sarà possibile solo attraverso il lavoro condiviso. Vivere in un sistema in rete ci potrà portare a crescere e consolidare il ruolo di ambasciatori del fare impresa nel nostro territorio. "Sempre più grande – ha spiegato Giuseppe Castellano - è l’esigenza di vedere giovani talentuosi della nostra terra rappresentare istanze, idee e progetti in giro per il territorio, mettendo in gioco, di ognuno, la parte migliore. Sono convinto che il gruppo 'Giovani imprenditori' agrigentini sia una ricchezza da salvaguardare, e rappresenta un valore irrinunciabile, per il quale mi impegnerò sempre.

Nel corso dell’assemblea sono stati nominati i due vice presidenti provinciali: Luana Pendolino riconfermata e l’aragonese Davide Morreale.

Il neo direttivo provinciale, oltre che da Castellano, Landolina e Morreale è costituito anche da Antonio Sorce nominato segretario, Rosario Pendolino, Davide Montalbano, Francesco Parrino, Alessandra Marsala, Danilo Puleo e Nicola Giordano.

"Il mio augurio è che il percorso intrapreso possa continuare ad avere sempre maggiore slancio, - dichiara Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio, presente all’assemblea - e che le dimensioni di dialogo intrapreso, con l’associazione tutta, continui e cresca ogni giorno nei valori e nei programmi condivisi. Voglio ringraziare Gero Niesi che ha saputo creare un gruppo coeso e oggi più che mai consolidato. Confcommercio Agrigento non farà mai venir meno il proprio sostegno ai giovani imprenditori e sono certo che Giuseppe Castellano sarà un punto di riferimento per ogni singolo giovane della provincia che crede nel valore aggiunto che deriva dal fare sistema".

