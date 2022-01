“Casa ad un euro” a Sambuca trasformata in b&b di lusso: cercasi famiglia disposta a trasferirsi per gestirla

Le cosiddette "Case ad un euro", a Sambuca di Sicilia, cominciano a diventare un importante elemento per il rilancio dell'economia turistica nel piccolo paese dell' entroterra agrigentino. "Airbnb" è alla ricerca di una persona pronta a trasferirsi e a vivere gratuitamente per un anno a Sambuca di Sicilia, diventando host di una storica ‘Casa a 1 euro’, completamente ristrutturata e trasformata in un’abitazione di design.

Grazie alle possibilità offerte oggi dallo smart working e ad una rinnovata flessibilità che permette di vivere ovunque nel mondo, la persona selezionata, anche insieme alla propria famiglia o in ogni caso in compagnia di una persona di fiducia scelta a propria discrezione, può "imbarcarsi" in questa avventura lavorativa alla sola condizione di diventare host ed affittare una delle stanze della casa su "Airbnb".

La "Casa as un euro" si trova nel centro storico del pittoresco borgo di Sambuca di Sicilia, famoso per essere stato il primo a lanciare nel 2019 il bando per combattere lo spopolamento e valorizzare il patrimonio immobiliare del borgo.



"La bellezza di questo progetto - dice il sindaco di Sambuca, Leonardo Ciaccio - consiste nell'offrire una nuova vita non solo ad una casa un tempo abbandonata nel cuore del nostro borgo, ma anche alla persona che vi si trasferirà. Siamo alla ricerca di qualcuno che abbia voglia di immergersi nel contesto locale e vivere tutti i momenti importanti della comunità, dalla vendemmia alla raccolta delle olive”.La residenza a Sambuca avrà la durata massima di un anno a partire dal 30 giugno.