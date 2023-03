Condotta sottomarina per trasportare gas, chiesta concessione per occupare specchio acqueo

Una concessione marittima della durata di 12 anni, per l'occupazione di un tratto di specchio acqueo (anche davanti la costa di Licata), è stata chiesta dalla società Enimed Spa di Gela. Si tratta di una concessione finalizzata al trasporto, mediante una condotta sottomarina, del gas proveniente dai pozzi siti nei campi offshore alla centrale di trattamento onshore ubicata all?interno del sito multisocietario di Gela.

Il campo Offshore è posizionato a circa 30 chilometri dalla costa della Sicilia e si sviluppa in una profondità d?acqua di circa 600 metri.

Lo scopo della concessione è il trasporto, mediante una condotta sottomarina e le relative interconnessioni, del gas proveniente dai pozzi dei campi offshore denominati ?Argo? e ?Cassiopea? sino al punto di arrivo onshore ubicato nel sito multisocietario Eni di Gela gestito dalla Raffineria di Gela. L?impianto di produzione sottomarino ?Cassiopea? è costituito da 4 pozzi di produzione sottomarini, di cui 2 risultano già perforati (?Argo 2? e ?Cassiopea 1?) mentre i rimanenti pozzi (?Cassiopea 2? e ?Cassiopea 3?) sono di nuova realizzazione.

Come sempre avviene in questi casi, tutti coloro che ritenessero di avere interesse a presentare osservazioni/opposizioni, a tutela di loro eventuali diritti in merito al rilascio della concessione demaniale marittima, potranno presentarle entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. E dovranno farlo, per iscritto, alla Capitaneria di porto di Gela. Trascorso il termine non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza.