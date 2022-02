Gal Sicilia centro meridionale, finanziati progetti circa 900 mila euro

Scuole più sicure, finanziati quasi 900mila euro di progetti per gli istituti ricadenti nei Comuni del Gal Sicilia Centro Meridionale. I fondi sono dell'assessorato regionale all'Agricoltura.

I progetti prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento di arredi e attrezzature e strutture (anche attraverso il ricorso alle Ict e a soluzioni innovative in grado di adeguarsi ai modelli didattici e di apprendimento più avanzati); la fruibilità di tutti gli spazi interni ed esterni anche finalizzati alle attività artistiche, sportive e ludico-ricreative.

Ecco tutti i comuni interessati e le opere previste: Camastra (realizzazione della copertura e di un impianto fotovoltaico - €. 85.000,00); Campobello di Licata (Verifiche sismiche di sette edifici scolastici ai sensi dell’OPCM 3274/2003 - €. 97.245,00); Castrofilippo (Riqualificazione dell’impianto di riscaldamento della scuola Media Paolo Balsamo - €. 87.146,00); Comitini (Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcetto della Scuola Elelmentare e Media via Apollo XI - €. 82.298,00); Grotte (Lavori di realizzazione di una palestra coperta con struttura geodetica della Scuola Media V.E. Orlando - €. 94.020,00); Licata (Interventi di riqualificazione Scuola Elementare Don Milani Via Campobello - €. 172.600,00); Racalmuto (Sistemazione degli impianti di riscaldamento e recupero spazi esterni delle scuole site nel Plesso D’Asaro, Macaluso Padiglioni A e B e del Plesso Alaimo - €. 100.373,00); Ravanusa (Interventi di ristrutturazione di locali dell’edificio scolastico di via Po - €. 108.942,00).