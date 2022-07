Frana al monte Bonifacio, dalla Regione arriva un finanziamento di 1,7 milioni di euro

In arrivo un finanziamento di 1,7 milioni di euro per restituire, dopo una lunga attesa, la piena fruibilità di contrada Bonifacio a Montallegro,

«Il governo regionale, che ha fatto del contrasto al dissesto idrogeologico una priorità, con risultati più che lusinghieri e sotto gli occhi di tutti – ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci – prosegue nel suo percorso di tutela del territorio e di valorizzazione delle sue specificità e di salvaguardia della pubblica incolumità. Il metodo che ci siamo dati ha permesso di pianificare le risorse e di intervenire laddove le emergenze imponevano, di volta in volta, con risposte idonee e immediate».

Si sblocca dunque un iter che può portare rapidamente alla pubblicazione della gara per i lavori di messa in sicurezza del costone, sul rilievo collinare a poche decine di metri dal centro abitato. A breve il via libera all’approvazione del progetto esecutivo, già consegnato.

L’obiettivo dell’opera è il consolidamento della parete da cui, 4 anni fa, si staccarono dei blocchi che rotolarono sino a valle. Ad aggravare la situazione la forte acclività del pendio e il livello elevato di fratturazione della roccia, con tutti i pericoli che è facile immaginare per l’area che si estende da via Calvario a via Liborio Bonifacio e che comprende due plessi scolastici - la materna e la scuola elementare - oltre a numerosi edifici che si sviluppano sino alla strada statale 115.

Tra le misure previste dal documento progettuale figurano il disgaggio e la rimozione degli elementi rocciosi instabili, la collocazione di reti paramassi metalliche a doppia torsione con maglie di tipo esagonale abbinate a pannelli in fune di acciaio zincato e a barre metalliche.