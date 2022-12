Formazione professionale, via all'offerta formativa 2023: si punta su nuovi settori

Al via le proposte per la nuova offerta formativa professionale regionale per l'anno scolastico 2023/2024 da parte degli enti accreditati per l'Istruzione e formazione professionale in Sicilia, con un'occhio - forse finalmente - all'effettiva spendibilità dei titoli acquisiti.

A "svegliare" la Regione è l'accertato scostamento fra domanda e offerta formativa rilevato dall'indagine Unioncamere dei fabbisogni a medio termine in Italia 2022/2026 "Scenari per l'orientamento e la progettazione della formazione". Entro il 10 dicembre gli enti di formazione professionale accreditati che erogano offerta formativa di istruzione e formazione professionale per la macrotipologia A dovranno presentare la loro offerta riferita ai corsi di istruzione e percorsi formativi professionali da attivare nel prossimo anno scolastico 2023/2024.

"C'è un disallineamento di competenze fra la domanda e l'offerta formativa, quest'ultima - sottolinea l'assessore regionale alla Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano - ad oggi è in grado di soddisfare solo il 60 per cento della domanda potenziale. L'invito rivolto agli enti accreditati dalla Regione è quello di tenere conto, nella proposizione dei corsi e percorsi per il 2023-24, della revisione dei fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal mondo produttivo imprenditoriale per garantire maggiore occupabilità fra i giovani e contrastare la dispersione scolastica. Mancano - aggiunge - alcune figure chiave richieste dal mercato, una carenza particolarmente evidente nel settore servizi che rischia di acuirsi nei prossimi anni nei settori connessi al manifatturiero e alle costruzioni - conclude Turano-".Per questo l'indicazione della Regione è puntare al repertorio delle figure "per le qualifiche e i diplomi professionali approvato dalla Regione e previsto dalle linee guida Iefp, coerenti con gli obiettivi della nuova programmazione Fse+ 21-27 della Regione e con il Pnrr".