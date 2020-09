Stipendi in ritardo ai lavoratori forestali, Flai Cigl denuncia: "Continua mortificazione"

La Flai Cgil di Agrigento denuncia "le continue mortificazioni che subiscono i lavoratori forestali dell’antincendio nel percepire le retribuzioni, gli stessi lavoratori che in questo periodo così caldo e difficile dal punto di vista climatico e sanitario sono in prima linea nella lotta agli incendi che stanno attanagliando il nostro territorio".

Il segretario Giuseppe Di Franco aggiunge: "In servizio dal 15 giugno ad oggi hanno ricevuto, in grande ritardo, le mensilità di giugno e luglio, ma a quando pare anche il mese di agosto arriverà con i tempi lenti della burocrazia regionale. Magari qualcuno può pensare che ci siano problemi legati alla copertura finanziaria ma per fortuna non è così! Ed allora c’è da chiedersi il perché di questi ritardi".

Il sindacato ha inviato al prefetto una richiesta di incontro.