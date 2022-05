Agricoltura, dalla Regione 13 milioni di euro per migliorare la qualità dei vigneti

"In pubblicazione nelle prossime ore il bando dell'Ocm Vino per la qualificazione della viticoltura e dell’enologia in Sicilia che punta ad adeguare la produzione viticola alle esigenze del mercato, a ristrutturare i vigneti per renderli meccanizzabili e ad apportare miglioramenti nelle tecniche di gestione dell'impianto viticolo". Lo annuncia l’assessore all'Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Toni Scilla.



Nel bando, particolare attenzione è riservata ai progetti presentati nell'ambito delle "zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica", alle isole minori della Regione Siciliana e alla viticoltura con sistemazioni su terrazzamenti.