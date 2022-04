Pnrr, stanziati 450mila euro per finanziare concorsi di progettazione in provincia

Ci sono ben 450mila euro stanziati per la provincia di Agrigento per sostenere concorsi di progettazione e vanno spesi entro il 18 agosto. Questo è "l'ultimatum" dell'Ordine degli architetti, che appunto annuncia come vi sia una importante opportunità per i comuni del territorio di dotarsi di strumenti necessari per partecipare ai bandi del Pnrr per i comuni sotto i 30mila abitanti.

"Siamo pronti - afferma il presidente dell’Ordine degli architetti Rino La Mendola - a sostenere tecnicamente i Comuni che intendano bandire i concorsi entro il prossimo 18 agosto; in particolare siamo pronti a mettere a disposizione, attraverso apposito protocollo di intesa, la piattaforma informatica del nostro Consiglio Nazionale e un elenco di architetti adeguatamente formati per coordinare i concorsi di progettazione".

L’obiettivo di questi fondi è di aiutare i piccoli Comuni del centro-meridione ad affidare la progettazione a liberi professionisti, ricorrendo a uno strumento che premia la qualità del progetto, per acquisire progetti indispensabili per partecipare ai bandi del Pnrr e alla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.