Nasce la “Piccola metropoli Agrigento”, diversi Comuni siglano un contratto di sviluppo: ecco quali

E’ nata la “Piccola metropoli Agrigento”. Si tratta di un contratto di sviluppo al quale hanno aderito i sindaci di Agrigento Comitini, Aragona, Palma di Montechiaro, Casteltermini, San Giovanni Gemini, Cammarata, Porto Empedocle, Licata e Ravanusa. Insieme hanno stipulato il contratto istituzionale di sviluppo (CIS), denominato appunto “Piccola metropoli Agrigento”. Si tratta di un insieme di proposte comuni per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. I sindaci hanno redatto un elenco delle opere che vogliono avere finanziati, tramite il Pnrr, al fine di condurre i comuni verso la formazione di una entità urbana di consistenza e caratteristiche tali da affrontare i temi-problemi dello sviluppo e della necessaria competitività, a partire da una dimensione e di una capacità di offerta derivante dalla maggiore dimensione raggiunta.

Adesso tutte le richieste per le opere individuate dai primi cittadini verranno poste all’attenzione dell’assessore regionale, Roberto Di Mauro per poi, in un secondo momento, consegnare nelle mani del Ministro Fitto che si occupa proprio delle somme del Pnrr.