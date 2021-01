Gal Sicilia Centro Meridionale: 2 milioni di euro per valorizzare 13 comuni

Gal Sicilia Centro Meridionale, al lavoro per valorizzare il patrimonio culturale di ben 13 comuni della nostra provincia.

L'argomento è stato discusso nei giorni scorsi durante un incontro in videoconferenza alla presenza dei primi cittadini di Camastra, Comitini, Castrofilippo, Campobello di Licata, Canicattì, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, Naro, Racalmuto e Ravanusa. In particolare, un progetto in fase di pubblicazione e che sarà finanziato dalla Misura 7.5 prevederà

due milioni di euro per la realizzazione di Centri museali multimediali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale rurale del territorio del Gal, dei prodotti tipici locali e delle risorse umane, nonché un’ area espositiva con una mostra di pittura permanente dedicata ai magistrati vittime della mafia: Scaglione, Costa, Terranova, Chinnici, Saetta, Livatino, Ciaccio Montalto, Giacomelli, Falcone, Morvillo, Borsellino, da realizzare a Canicattì a Palazzo Stella dove si trova la sede del Gal.

A questo si aggiungono interventi per la realizzazione degli Itinerari tematici integrati, con la relativa segnaletica, arredi con la promozione attraverso una piattaforma informatica e delle brochure comunicative e le Oasi dell’accoglienza.