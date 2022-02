Esclusa per non aver presentato una richiesta cartacea, azienda viene riammessa

Bando "Indennità Natura 2000", azienda di Caltabellotta viene riammessa tra quelle che potranno accedere ai finanziamenti. Lo "stop" era stato imposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura per la mancata presentazione in cartaceo della domanda di aiuto come previsto dal bando, anche se, in realtà, la ditta aveva effettivamente provveduto nei termini previsti a farlo.

L'azienda ha quindi proposto ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, per ottenere l’annullamento e ancor prima la sospensione, del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

Preso atto delle censure sollevate dal privato, l’Amministrazione regionale, nelle more del giudizio, ha disposto, in autotutela la rettifica dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse e di quelle non ricevibili e non ammissibili precedentemente approvato, inserendo tra le istanze ammissibili la domanda presentata ditta di Caltabellotta, la quale potrà così accedere al finanziamento.