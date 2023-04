Fondi di “Democrazia partecipata” non utilizzati? Il Comune dice di averli spesi ma i dati ufficiali dicono il contrario

“Il Comune di Realmonte ha speso tutti i soldi ottenuti nel 2020 con il progetto regionale Democrazia partecipata”. A dirlo è l’ex assessore comunale Melissa Arcuri. “In particolare - ha detto - le somme del 2020 sono state spese per interventi di riqualificazione e ristrutturazione della palestra della scuola elementare di Realmonte e per l’acquisto di attrezzature sportive sempre destinate alla stessa palestra della scuola. Anche nei successivi due anni, nel 2021 e 2022, le somme a disposizione sono state utilizzate per lo svolgimento di attività ludico-ricreative per bambini della fascia di età 18/36 mesi e per acquisto di materiale didattico vario per la scuola materna ed elementare Garibaldi.

Per tutti e tre gli anni abbiamo coinvolto la popolazione nella scelta della destinazione di questi fondi e noi, come amministrazione comunale abbiamo dato seguito alle richieste realizzando il tutto. Grazie all’utilizzo di questi fondi - continua Arcuri - abbiamo migliorato una struttura comunale destinata alle attività scolastiche sportive per bambini che frequentano la nostra scuola mentre con i fondi di ‘Democrazia partecipata’ 2021 e 2022 abbiamo posto in essere un progetto educativo finalizzato alla crescita e alla socializzazione del bambino che rappresenta anche un servizio per le famiglie. In qualità di vicesindaco con delega ai servizi sociali di quel periodo ci tenevo a puntualizzare questo poiché, con impegno e dedizione, mi sono spesa in prima persona affinché questi fondi venissero ben spesi per l'interesse della comunità”.

Eppure i dati forniti dall’ufficio stampa di “Democrazia partecipata” e pubblicati sul sito ufficiale indicano che la somma destinata al Comune di Realmonte per l’anno 2020 non sono stati spesi e pertanto vanno restituiti sotto forma di sanzione.