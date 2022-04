Nuovo centro diurno a Campobello di Licata, arrivano 510 mila euro dalla Regione

Ruspe e maestranze presto in azione a Campobello di Licata. I lavori, progettati a Palazzo d’Orléans con apposito finanziamento, riguardano la ristrutturazione di un immobile da destinare a centro diurno. L’intervento, che ammonta a 510 mila euro, prevede l’ammodernamento degli impianti tecnologici, la realizzazione di un ascensore, di un impianto solare termico e di uno fotovoltaico, oltre alle opere edilizie connesse.

“Le opere progettate dall’Ufficio special insediato tre anni fa a Palazzo d’Orléans - ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci - oggi diventano cantieri. Si tratta di un’altra scommessa vinta da parte di questo governo perché si tratta di lavori che per anni non si erano potuti realizzare per la mancanza di risorse, umane e finanziarie, da parte degli enti locali. Il supporto offerto loro dalla nostra struttura è risultato fondamentale e ha consentito di dare risposte a lungo attese dai cittadini e poter dotare il territorio di infrastrutture sicure e funzionali».

L’intervento fa parte di una serie di progetti redatti dai tecnici, diretti dall’ingegnere Leonardo Santoro, dopo la stipula di apposite convenzioni con Comuni ed ex Province dell’isola.