Nuovo finanziamento con fondi Pnrr per la mensa alla scuola “Falcone e Borsellino”: in arrivo più di un milione di euro

In arrivo più di un milione di euro per la realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola “Falcone e Borsellino” di Favara in via Olanda. Si tratta dell’approvazione di un progetto finanziato con i fondi del Pnrr che fa seguito a quello ottenuto per la ricostruzione della scuola “Mendola".

Una notizia diffusa con grande entusiasmo dal sindaco Antonio Palumbo e dall’assessore ai lavori pubblici Emanuele Schembri: “Otteniamo un altro importante risultato - hanno detto- che corona il lavoro svolto in sinergia per il bene della città. Siamo adesso fiduciosi che altri progetti tra quelli presentati potranno essere finanziati nel prossimo futuro”.