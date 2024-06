Trasporto pubblico, Filt Cgil: "E' calato il silenzio sull'appalto del servizio"

"Sul bando del Tpl al comune di Agrigento è calato nuovamente il silenzio. Dopo le pesanti accuse all'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Francesco Micciché, dell'avvocato Giuseppe Arnone, su cui eventualmente sarà la magistratura ad intervenire o meno, quello che ci preme sottolineare è che giugno è finito ed il Tpl rimane ancora bloccato. E' chiaro che non siamo più favorevoli a nessuna proroga, occorre che l'amministrazione comunale faccia il proprio dovere e faccia conoscere a tutte le ditte di trasporto interessate, il bando nei dettagli".

A dirlo in una nota è il segretario provinciale della Filt Cgil, Francesco Pirrera.

"Non possiamo rimanere in silenzio - continua Pirrera - occorre far conoscere a tutte le ditte interessate a partecipare al bando i requisiti idonei per la partecipazione. Noi non staremo più in silenzio, saremo una spina nel fianco dell'amministrazione comunale, non è possibile che ancora trascorrano le settimane e i mesi, senza che ci sia chiarezza per come la legge prevede. Non siamo contro nessuno, ma questo stato di cose non possiamo più accettarlo".