Federconsumatori, Angelo Pisano riconfermato presidente

A guidare la sezione agrigentina di Federconsumatori sarà ancora una volta Angelo Pisano: è stato infatti rieletto presidente provinciale al termine dell'assemblea dei soci alla quale ha partecipato anche il presidente regionale dell'associazione, Alfio La Rosa.

Pisano, avvocato licatese classe 1982, è in Federconsumatori dal 2013 quando è diventato responsabile dello sportello di Licata. Dopo diversi anni di lavoro a favore della sua città natale, nel 2019 diventa presidente provinciale di Federconsumatori, carica nella quale, adesso, è stato riconfermato.

"Ringrazio tutta la struttura di Federconsumatori, sia regionale che nazionale, nonché la CGIL di Agrigento per il supporto ricevuto in questi quattro anni, ma anche i volontari locali per l'impegno profuso ed i soci per la fiducia - ha dichiarato Pisano dopo la rielezione - Le priorità per i prossimi anni saranno sicuramente quelle di formare ulteriormente i cittadini circa la conoscenza dei propri diritti, perfezionare le modalità di tutela (tanto dei singoli quanto della collettività), intensificare la lotta alla povertà ed al disagio economico con i mezzi che la legge mette a disposizione e che sono spesso sconosciuti, infittire maggiormente i rapporti con realtà collettori di istanze e bisogni territoriali, ivi incluse quelle ecclesiali, con la CGIL e le sue categorie e con altre associazioni, al fine di carpire i bisogni e le aspettative locali."

"Non posso che apprezzare - ha commentato La Rosa - la rielezione di Pisano ad Agrigento, dove ha lavorato molto bene negli scorsi anni. Pisano è anche Conciliatore paritetico in ambito di Telecomunicazioni (TLC), nonché membro della Consulta Giuridica Regionale di Federconsumatori Sicilia. E' chiaro - conclude La Rosa - che si tratta di una risorsa preziosa per la nostra associazione di tutela dei diritti dei consumatori".